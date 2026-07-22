Ataque dos EUA é o 11º seguido após retomada das hostilidades com o Irã - Reprodução / Centcom

Ataque dos EUA é o 11º seguido após retomada das hostilidades com o IrãReprodução / Centcom

Publicado 22/07/2026 08:59

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) concluiu nesta quarta-feira (22) a 11ª noite de ataques contra Irã, que teve como alvos centros de operações militares iranianos, capacidades marítimas, hangares de aeronaves, instalações de armazenamento de drones e infraestrutura de logística militar.

Fresh CENTCOM video shows a strike that looks like it hit empty bomb crates or similar scrap, at the military side of Bushehr airport.



Satellite imagery shows this junk pile has been sitting in that exact spot for roughly 15 years, until the Americans decided it was a… pic.twitter.com/3kuY6uXSSI — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) July 22, 2026

Em comunicado, as forças americanas informaram que a nova onda de ofensiva visou reduzir ainda mais a capacidade do Irã de ameaçar a navegação comercial no Estreito de Ormuz.

"Apesar da agressão iraniana, o Estreito de Ormuz permanece aberto ao trânsito de navios comerciais. Desde o início de maio, as forças do Centcom ajudaram a viabilizar a passagem de aproximadamente 900 navios comerciais e 450 milhões de barris de petróleo bruto", diz a nota do Centcom.



Antes dos ataques mais recentes, o ministro do Interior do Irã, Eskandar Momeni, visitou o Paquistão - um mediador do conflito - em busca de revitalizar a diplomacia. No entanto, não ficou claro se um novo acordo pode ser alcançado para encerrar a guerra.