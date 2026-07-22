Ataque dos EUA é o 11º seguido após retomada das hostilidades com o IrãReprodução / Centcom
Fresh CENTCOM video shows a strike that looks like it hit empty bomb crates or similar scrap, at the military side of Bushehr airport.— DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) July 22, 2026
Satellite imagery shows this junk pile has been sitting in that exact spot for roughly 15 years, until the Americans decided it was a… pic.twitter.com/3kuY6uXSSI
Antes dos ataques mais recentes, o ministro do Interior do Irã, Eskandar Momeni, visitou o Paquistão - um mediador do conflito - em busca de revitalizar a diplomacia. No entanto, não ficou claro se um novo acordo pode ser alcançado para encerrar a guerra.
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