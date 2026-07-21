Kaylee Hottle, jovem atriz que deu vida à Jia em Godzilla vs. Kong, faleceu na manhã desta terça-feiraReprodução / Instagram
Em uma transmissão ao vivo nas redes sociais, Joshua explicou, em Língua Americana de Sinais (ASL), que precisou viajar até Maryland para realizar os procedimentos legais relacionados ao corpo da filha.
O grande destaque da carreira veio em 2021, quando interpretou Jia em Godzilla vs. Kong. Na trama, a personagem desenvolve uma forte ligação com Kong e se comunica com o gigante por meio da língua de sinais. O sucesso do papel garantiu seu retorno em Godzilla x Kong: O Novo Império, lançado em 2024.
Durante a divulgação dos filmes, Kaylee afirmou que via a personagem como uma forma de ampliar a representatividade da comunidade surda no cinema e inspirar outras crianças e adolescentes.