Kaylee Hottle, jovem atriz que deu vida à Jia em Godzilla vs. Kong, faleceu na manhã desta terça-feira - Reprodução / Instagram

Kaylee Hottle, jovem atriz que deu vida à Jia em Godzilla vs. Kong, faleceu na manhã desta terça-feiraReprodução / Instagram

Publicado 21/07/2026 12:45 | Atualizado 21/07/2026 12:52

Rio - Kaylee Hottle, atriz conhecida por interpretar Jia na franquia Godzilla vs. Kong, morreu aos 18 anos na manhã desta terça-feira (21), nos Estados Unidos. A informação foi confirmada por Joshua Hottle, pai da jovem, ao portal "TMZ". Segundo ele, a artista sofreu um grave acidente de carro em Maryland e não resistiu aos ferimentos durante o trajeto até o hospital.



Em uma transmissão ao vivo nas redes sociais, Joshua explicou, em Língua Americana de Sinais (ASL), que precisou viajar até Maryland para realizar os procedimentos legais relacionados ao corpo da filha.



O grande destaque da carreira veio em 2021, quando interpretou Jia em Godzilla vs. Kong. Na trama, a personagem desenvolve uma forte ligação com Kong e se comunica com o gigante por meio da língua de sinais. O sucesso do papel garantiu seu retorno em Godzilla x Kong: O Novo Império, lançado em 2024.

Sua atuação também lhe rendeu uma indicação ao Saturn Awards na categoria de Melhor Performance de um Jovem Ator.



Durante a divulgação dos filmes, Kaylee afirmou que via a personagem como uma forma de ampliar a representatividade da comunidade surda no cinema e inspirar outras crianças e adolescentes.

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa