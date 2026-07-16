Sam Neill morreu na última segunda-feira (13), aos 78 anos - Reprodução / Redes sociais

Sam Neill morreu na última segunda-feira (13), aos 78 anos Reprodução / Redes sociais

Publicado 16/07/2026 09:09

Ator interpretou o paleontólogo Alan Grant na franquia 'Jurassic Park' Reprodução

Grenz afirmou que Neill filmou quatro projetos durante o último ano, que serão lançados nos "próximos meses".O ator, que interpretou o paleontólogo Alan Grant no sucesso de 1993 'Jurassic Park', dirigido por Steven Spielberg, revelou em suas memórias de 2023 que estava "possivelmente morrendo" de um linfoma não Hodgkin em estágio três. Mas no início do ano, ele afirmou que estava livre do câncer graças a uma terapia genética que modificou seu sistema imunológico.Nascido na Irlanda do Norte em 1947, o ator se mudou para a Nova Zelândia na infância.