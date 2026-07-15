Ações têm como alvo capacidades militares iranianas usadas para ameaçar embarcações que transitam por Ormuz - Reprodução

Ações têm como alvo capacidades militares iranianas usadas para ameaçar embarcações que transitam por OrmuzReprodução

Publicado 15/07/2026 19:02

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom, na sigla em inglês) informou que as forças norte-americanas iniciaram, às 17h (de Brasília), operações para uma segunda onda de ataques contra o Irã. Segundo o comunicado, as ações têm como alvo capacidades militares iranianas usadas para ameaçar embarcações que transitam pelo Estreito de Ormuz.

De acordo com a agência iraniana Fars, moradores da região de Chabahar, no sul do Irã, e de de Ahvaz ouviram várias explosões. Houve também relatos de ataques na cidade de Rask, na província de Sistão, próximo ao Baluchistão iraniano, segundo a agência Mehr, que também cita explosões perto de Bandar Abbas.

O Irã também fez ataques a uma base militar dos Estados Unidos em Sheikh Isa, no Bahrein, informou a Fars. A agência também relatou que o Embaixador britânico em Teerã foi convocado ao Ministério das Relações Exteriores do Irã, após Downing Street enquadrar o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) na Lei britânica de Combate a Ameaças de Estados.

A medida do governo ocorreu um dia após o Reino Unido convocar em Londres o encarregado de negócios do Irã, Ali Nasimfar, em meio a acusação dos britânicos de que o Irã coordenou grupos aliados para realizar ataques pela Europa nos últimos meses.