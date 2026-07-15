Ações têm como alvo capacidades militares iranianas usadas para ameaçar embarcações que transitam por OrmuzReprodução
EUA retomam ataques ao Irã próximos ao Estreito de Ormuz
Em forma de retaliação, Teerã ataca base norte-americana
EUA retomam ataques ao Irã próximos ao Estreito de Ormuz
Em forma de retaliação, Teerã ataca base norte-americana
Quênia nega aos rastafáris direito de fumar maconha
Justiça considerou que não há consenso sobre uso religioso da cannabis
Empresas pedem para Justiça dos EUA manter ação contra Moraes
Rumble e Trump Media alegam que AGU mudou argumento
Trump defende ICE em meio a mortes em abordagens de veículos nos EUA
Presidente rejeitou suspensão da maioria das paradas de trânsito do serviço de imigração
China proíbe namorados virtuais criados por IA
Nova regulamentação tem objetivo de combater dependência emocional com 'humanos' digitais
Cuba restabelece energia após novo apagão nacional
Falha deixou ilha sem eletricidade pela quinta vez no ano em meio à crise de combustível e infraestrutura