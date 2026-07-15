Incêndio deixou mais de 70 feridos, incluindo 15 que permaneceram internados em estado graveAFP
Número de mortos em incêndio de bar em Bangcoc sobe para 32
Dezenas de pessoas ficaram presas entre as chamas e a fumaça durante um show
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EUA retomam bloqueio a portos do Irã, que mantém fechamento de Ormuz
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Naufrágio deixa ao menos um morto perto da Ilha de Alcatraz
Outros três passageiros estão desaparecidos; Antiga prisão é ponto turístico de São Francisco, nos EUA
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