Embarcação transportava 19 pessoas na Baía de São FranciscoReprodução / X
As equipes de resgate "receberam um aviso sobre um barco em chamas, a 550 metros de Alcatraz", por volta das 15h35 (19h35 de Brasília), explicou Dean Crispen, comandante dos bombeiros de São Francisco.
#UPDATE: Boat sinks in #SanFrancisco Bay (near Alcatraz). 3 people missing. 20 people on board…mostly family members for a memorial service. 50-foot cabin cruiser departed from St. Francis Yacht Club and encountered “rough seas and took on water.” @nbcbayarea @SFFDPIO pic.twitter.com/z5fuzXeR3U— Raj Mathai (@rajmathai) July 15, 2026
Quando chegaram ao local, os socorristas constataram que o barco já havia virado.
Um passageiro morreu apesar dos esforços de reanimação cardíaca realizados pelos socorristas. O barco transportava 19 pessoas, segundo as autoridades, que confirmaram as buscas por três desaparecidos.
As autoridades não informaram se o barco seguia para Alcatraz.
A Ilha de Alcatraz abriga uma antiga prisão, transformada em uma importante atração turística de São Francisco.
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