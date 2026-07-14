Exército israelense diz que alvo era de 'terroristas' na região norte da Faixa de GazaAFP
Ataque aéreo israelense contra delegacia em Gaza deixa oito mortos
Defesa Civil e hospital afirmam que vítimas incluem policial
Ataque aéreo israelense contra delegacia em Gaza deixa oito mortos
Defesa Civil e hospital afirmam que vítimas incluem policial
Balanço de terremotos na Venezuela ultrapassa 4.500 mortos
Devastador duplo terremoto consecutivo, de magnitudes 7,2 e 7,5, ocorrido em 24 de junho, atingiu o norte do país
OMS alerta que número de casos de ebola pode ser até quatro vezes maior
Surto já matou mais de 700 pessoas e se tornou o terceiro maior registrado na história
Homem é acusado de dopar, estuprar e filmar 14 mulheres na Alemanha
Número de vítimas pode chegar a 58
EUA fazem nova ofensiva contra o Irã, que volta a atacar países do Golfo
Missão norte-americana tem objetivo de reduzir a capacidade de Teerã em Ormuz
Agentes de imigração dos EUA matam motorista colombiano de 26 anos
Departamento de Segurança Interna está investigando o caso, em cooperação com o FBI
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.