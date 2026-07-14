Segundo a Promotoria de Berlim, nenhuma das vítimas se lembra do abusos - Divulgação / Staatsanwaltschaft Berlin

Segundo a Promotoria de Berlim, nenhuma das vítimas se lembra do abusosDivulgação / Staatsanwaltschaft Berlin

Publicado 14/07/2026 08:32

Um homem de 68 anos foi acusado de dopar e estuprar 14 mulheres que conheceu em plataformas de encontros e de filmar as agressões sexuais, informou a Justiça alemã nesta terça-feira (14).

Nenhuma vítima recorda dos fatos, descobertos quando a polícia fez uma operação de busca no apartamento do suspeito e apreendeu cartões de memória USB com "vários vídeos de crimes sexuais", informou a Promotoria de Berlim em um comunicado.

"O acusado teria sedado as mulheres com soníferos combinados com álcool e depois as estuprava", acrescenta a nota. Ele conheceu as vítimas em plataformas online.

A Promotoria registrou 58 supostas vítimas, mas a denúncia menciona 22 fatos que envolvem 14 mulheres. Outras 10 supostas vítimas ainda não foram identificadas. A investigação prossegue em relação a outras 30 mulheres. No caso de outras três, os elementos são insuficientes até o momento, segundo a Promotoria.

As autoridades foram informadas do caso pela polícia do estado da Baixa Saxônia, que investigava crimes semelhantes atribuídos a outro homem, que teria mantido contato com o suspeito de Berlim.

O acusado está em prisão preventiva. Ele é acusado de 22 crimes de estupro com agravante, assim como de provocar lesões corporais graves.

O novo caso lembra o de Dominique Pelicot, na França. Sua ex-esposa, Gisèle Pelicot, tornou-se uma figura mundial na luta contra a violência sexual por falar publicamente sobre os estupros cometidos por dezenas de homens recrutados por seu ex-marido.