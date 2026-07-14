EUA atacaram instalações militares do IrãReprodução / X
Yesterday, using multiple one-way attack surface drones, CENTCOM forces successfully struck a submarine and ship maintenance facility in Iran. Three Corsair unmanned surface vessels hit the port at Bandar Abbas Naval Base, marking the first time American forces have employed sea… pic.twitter.com/bOM2kmgRxz— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 13, 2026
"As forças do Centcom empregaram munições de precisão contra sistemas de defesa costeira, instalações de mísseis e drones, e capacidades marítimas do Irã", afirmou o Centcom, em nota. "Mais de 50.000 militares dos EUA estão atualmente mobilizados no Oriente Médio. As forças americanas permanecem vigilantes, letais e prontas para a ação."
As regiões de Chah Bahar, Jask, Konarak, Abu Musa e Bandar Abbas foram alvo da ofensiva, segundo o Centcom.
Paralelamente, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã afirmou, em mensagens via Telegram, que lançou ataques contra a base de Arik, no Kuwait, e ao menos outras três instalações americanas no Bahrein, o que fez com que as sirenes de alerta do país fossem acionadas.
"Uma coluna de fumaça foi vista após mísseis iranianos atingirem com sucesso a base dos EUA em Manama, capital do Bahrein", afirmou a Guarda Revolucionária.
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