Irã disse que não permitirá interferência dos EUA 'em hipótese alguma' - AFP

Irã disse que não permitirá interferência dos EUA 'em hipótese alguma'AFP

Publicado 13/07/2026 10:55 | Atualizado 13/07/2026 10:57

O Exército iraniano advertiu, nesta segunda-feira (13), que não permitirá que os Estados Unidos interfiram na gestão do Estreito de Ormuz, após a retomada das hostilidades entre os dois países.





O porta-voz do comando militar, Khatam al-Anbiya, afirmou em uma mensagem de vídeo que Teerã "em hipótese alguma permitirá (...) que os Estados Unidos interfiram na gestão" dessa via estratégica. Também alertou os países do Golfo que qualquer cooperação com Washington seria considerada "um ato de guerra". A declaração ocorre após o presidente Donald Trump afirmar que assumiria o controle da passagem e que poderia cobrar uma espécie de pedágio O porta-voz do comando militar, Khatam al-Anbiya, afirmou em uma mensagem de vídeo que Teerã "em hipótese alguma permitirá (...) que os Estados Unidos interfiram na gestão" dessa via estratégica. Também alertou os países do Golfo que qualquer cooperação com Washington seria considerada "um ato de guerra".

Na manhã desta segunda-feira, em entrevista à Fox News, Trump disse que os Estados Unidos irão controlar o Estreito de Ormuz e que atuarão como "guardiões do estreito" e "serão pagos por tomar conta" da passagem estratégica.

A cobrança de taxas para a travessia de Ormuz por parte do Irã tem sido condenada por líderes europeus e americanos, inclusive por Trump.