Fogo teria começado por causa de um problema nas instalações elétricas do bar - AFP

Fogo teria começado por causa de um problema nas instalações elétricas do barAFP

Publicado 12/07/2026 18:58

Bangcoc - Um incêndio em um bar deixou 27 mortos neste domingo, 12, em Bangcoc, anunciou o primeiro-ministro da Tailândia, Anutin Charnvirakul, que visitou o local. Segundo o premier, os músicos que se apresentavam no estabelecimento, que também funciona como restaurante e fica nos arredores da capital, observaram "fumaça saindo de um disjuntor perto do palco, seguida de uma queda de energia e explosão".

"A maioria das vítimas correu para os fundos, onde havia banheiros sem saída. Pode ter sido devido ao pânico, porque havia fumaça e fogo no restaurante", disse o premier. A polícia nacional da Tailândia informou em suas redes sociais que o fogo havia sido controlado.