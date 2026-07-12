Além dos seis mortos, sete pessoas ficaram feridas no atropelamento em Viña del MarAFP
"São seis pessoas mortas neste momento. E temos sete pessoas feridas, nenhuma com risco de morrer", afirmou Guaita, em mensagem dos Carabineros enviada à AFP.
O delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones Chirino, disse que, segundo os informes preliminares dos Carabineros, o homem não estava "sob efeito de álcool" e provavelmente perdeu o controle do veículo "por causa da garoa".
A feira de Caupolicán, no bairro popular Gómez Carreño, tem uma área de vendedores ambulantes, outra de artigos de bazar e também bancas de frutas e verduras, explicou o delegado.
A identidade das vítimas não foi confirmada, mas os primeiros depoimentos indicam que a maioria era comerciante, indicou Millones.
A Marinha do Chile informou que o motorista era "um integrante da instituição, que estava fora de serviço e dirigia um veículo particular". Segundo o Ministério da Defesa, ele é cabo da Infantaria da Marinha.
A força naval lamentou "profundamente a perda irreparável de vidas humanas causada por essa tragédia" e afirmou que colabora com as investigações para esclarecer o acidente.
"A tragédia ocorrida em Viña del Mar deixa todo o país de luto", publicou na rede social X o presidente José Antonio Kast, que expressou condolências às famílias das vítimas. "Todas as instituições do Estado trabalham para atender os afetados e determinar com total clareza os responsáveis por esse fato doloroso", acrescentou.
A prefeitura de Viña del Mar informou que presta apoio jurídico e psicológico às vítimas.
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