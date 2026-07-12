Além dos seis mortos, sete pessoas ficaram feridas no atropelamento em Viña del Mar - AFP

Além dos seis mortos, sete pessoas ficaram feridas no atropelamento em Viña del MarAFP

Publicado 12/07/2026 17:00

Santiago - Seis pessoas morreram e outras sete ficaram feridas neste domingo, 12, depois que um veículo subiu na calçada e as atropelou em uma feira, em Viña del Mar, informou a polícia chilena. O motorista era um suboficial naval que estava fora do horário de serviço, segundo a Marinha do Chile. O homem "teria perdido o controle" do veículo e atropelado pessoas na lateral da feira de Caupolicán, disse o coronel dos Carabineros Jorge Guaita, da Prefeitura de Viña del Mar. A polícia deteve o motorista e o submeteu a exames.



"São seis pessoas mortas neste momento. E temos sete pessoas feridas, nenhuma com risco de morrer", afirmou Guaita, em mensagem dos Carabineros enviada à AFP.

Os primeiros depoimentos colhidos pela polícia indicam que o veículo trafegava em alta velocidade por uma via ao lado da feira. Fotografias tiradas após o incidente mostram um carro branco com o para-brisa quebrado e parte do capô destruída, cercado por pedaços de roupas, caixas de papelão e outros objetos, aparentemente relacionados à feira.



O delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones Chirino, disse que, segundo os informes preliminares dos Carabineros, o homem não estava "sob efeito de álcool" e provavelmente perdeu o controle do veículo "por causa da garoa".



A feira de Caupolicán, no bairro popular Gómez Carreño, tem uma área de vendedores ambulantes, outra de artigos de bazar e também bancas de frutas e verduras, explicou o delegado.



A identidade das vítimas não foi confirmada, mas os primeiros depoimentos indicam que a maioria era comerciante, indicou Millones.

Integrante da Marinha



A Marinha do Chile informou que o motorista era "um integrante da instituição, que estava fora de serviço e dirigia um veículo particular". Segundo o Ministério da Defesa, ele é cabo da Infantaria da Marinha.



A força naval lamentou "profundamente a perda irreparável de vidas humanas causada por essa tragédia" e afirmou que colabora com as investigações para esclarecer o acidente.



"A tragédia ocorrida em Viña del Mar deixa todo o país de luto", publicou na rede social X o presidente José Antonio Kast, que expressou condolências às famílias das vítimas. "Todas as instituições do Estado trabalham para atender os afetados e determinar com total clareza os responsáveis por esse fato doloroso", acrescentou.



A prefeitura de Viña del Mar informou que presta apoio jurídico e psicológico às vítimas.