Prosseguem as buscas por corpos de vítimas dos terremotos na Venezuela - Reprodução/Redes sociais

Prosseguem as buscas por corpos de vítimas dos terremotos na Venezuela Reprodução/Redes sociais

Publicado 12/07/2026 17:16

Caracas - O número de mortos nos terremotos que atingiram a Venezuela em 24 de junho subiu neste domingo, 12, para 4.490, enquanto mais de 19.500 pessoas se alojavam em acampamentos provisórios, segundo um balanço divulgado pelo governo em suas redes sociais. O número de feridos se manteve em 16.740.

Os terremotos afetaram Caracas e, principalmente, o estado vizinho de La Guaira, onde acampamentos de famílias desabrigadas se espalhavam por estádios, praças e calçadas. Voluntários venezuelanos e estrangeiros prestavam atendimento médico em unidades instaladas em áreas abertas e distribuíam alimentos.

O presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez, não mencionou o número de desaparecidos, uma cifra que pode chegar a 50 mil, segundo a ONU. Ele disse ontem que 315 pessoas ainda não haviam sido identificadas até a véspera, o que representa "7% do total de mortos".

O presidente da Assembleia negou que o governo vá suspender as buscas por corpos, em meio ao temor das famílias de que os escombros comecem a ser removidos de forma indiscriminada.