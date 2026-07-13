Ator interpretou Alan GrantReprodução
"É com imensa tristeza que o 'whnau' de Sam Neill compartilha a notícia de seu falecimento na segunda-feira, 13 de julho, em Sydney, Austrália", afirma o comunicado, que utiliza a palavra maori neozelandesa para família. "Sam estava cercado por sua família e faleceu com a dignidade que caracterizou toda sua vida", acrescenta.
O ator, que interpretou o paleontólogo Alan Grant no sucesso de 1993 'Jurassic Park', dirigido por Steven Spielberg, revelou em 2023 que estava "possivelmente morrendo" de um linfoma não Hodgkin em estágio 3. Mas, em abril, ele afirmou que estava livre do câncer graças a uma terapia que modificou seu sistema imunológico.
O primeiro-ministro da Nova Zelândia, Christopher Luxon, prestou homenagem ao ator e à sua carreira, ao chamar Neill de "um dos grandes".
"Durante mais de 50 anos, ele levou as histórias da Nova Zelândia ao mundo, e seu talento ajudou a fazer de nossa indústria cinematográfica o que ela é hoje: uma de nossas maiores exportações culturais", afirmou o chefe de Governo em um comunicado.
O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, disse que Neill ocupa "um lugar especial no coração dos australianos". "Irônico e seco, reflexivo e lacônico, Sam enfrentou a doença com a mesma dignidade, humor e convicção que deram força a cada uma de suas interpretações", declarou.
"Eu incentivei o apelido porque achei que seria um pouco menos provável ser vitimizado", contou ao jornal neozelandês Otago Daily Times. "Me agarrei a 'Sam' com grande entusiasmo", acrescentou.
A carreira de Neill começou na Nova Zelândia no início da década de 1970, antes de conquistar papéis mais importantes na vizinha Austrália.
O salto para a fama mundial aconteceu em 1993, quando participou da superprodução hollywoodiana "Jurassic Park". Mas sua vasta trajetória também incluiu dezenas de papéis no cinema e na televisão, incluindo a série "Peaky Blinders" e filmes como "A Caçada ao Outubro Vermelho" (1990) e "O Piano" (1993).
Além de atuar, Neill também possuía uma vinícola na região de Central Otago, na Nova Zelândia.
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