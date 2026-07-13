Duas pessoas ficaram feridas em Solnechnogorsk após um ataque contra edifício residencial - AFP

Duas pessoas ficaram feridas em Solnechnogorsk após um ataque contra edifício residencialAFP

Publicado 13/07/2026 07:22

Ataques ucranianos com drones mataram quatro pessoas e feriram sete na Rússia, informaram as autoridades locais nesta segunda-feira (13).

"Na localidade de Pionersky, em Istra, três pessoas morreram e três ficaram feridas devido à queda de drones", escreveu no Telegram o governador da região de Moscou, Andrei Vorobiov.

Ele acrescentou que duas pessoas ficaram feridas na localidade de Solnechnogorsk após um ataque de drones contra um edifício residencial. Segundo ele, 81 drones foram derrubados durante a noite na região de Moscou.

Na região de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, uma mulher morreu em um ataque de drone na localidade de Beriozovka e dois homens ficaram feridos na explosão de outro aparelho na mesma região, informaram as autoridades em comunicado.

Outro ataque com drones provocou um incêndio em uma zona industrial na região de Stavropol (sul), informou o governador regional, Vladimir Vladimirov.

"O ataque causou um incêndio na zona industrial de Viazniki, distrito de Shpakovski", acrescentou. Ele não mencionou vítimas.

A Ucrânia intensificou os ataques contra a Rússia, em particular contra alvos do setor de energia. Os aliados de Kiev se reunirão nesta segunda-feira em Paris com o objetivo de aumentar a pressão sobre a Rússia para acabar com a guerra.