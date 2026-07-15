Segundo a ONU, junho foi o mês mais violento para os civis na Ucrânia desde o início da guerraReprodução / X
Mais de quatro anos após o início da invasão russa, os dois lados prosseguem com os ataques diários, que provocam um número cada vez maior de vítimas civis. Segundo a ONU, junho de 2026 foi o mês mais violento para os civis na Ucrânia desde abril de 2022.
Eleven people, including a child, have been injured in Kyiv during last night's Russian attack. Civilian infrastructure was hit even before the air raid alert was issued. Emergency crews are working at the sites of the strikes – apartment buildings, offices, and a theological… pic.twitter.com/52C74SIS2x— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 11, 2026
Em Sumy, três pessoas morreram e 17 ficaram feridas, incluindo um adolescente de 16 anos, ao serem atingidas por bombas russas, informou no Telegram Oleg Grigorov, governador da região fronteiriça com a Rússia.
A região de Odessa foi alvo de mísseis e drones russos pelo quinto dia consecutivo, com um balanço de três mortos e o mesmo número de feridos, anunciou no Telegram o governador regional, Oleg Kiper. Um depósito, um gasoduto e um edifício sofreram danos, explicou.
Um total de 122 drones de ataque, dos quais 101 foram derrubados, e dois mísseis russos atacaram a Ucrânia durante a noite, informou a Força Aérea ucraniana em seu boletim diário.
O Ministério da Defesa da Rússia anunciou que o Exército bombardeou os portos de Odessa, Chornomorsk e Dnipro, "utilizados para abastecer as Forças Armadas ucranianas". Também afirmou que atacou depósitos de combustíveis, fábricas de drones e navios de reabastecimento militares.
As forças de Kiev intensificaram nos últimos dias os bombardeios contra navios de carga no Mar de Azov, uma zona marítima importante para o transporte de produtos agrícolas russos vendidos no exterior e para o abastecimento da Crimeia anexada.
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