Segundo a ONU, junho foi o mês mais violento para os civis na Ucrânia desde o início da guerra - Reprodução / X

Segundo a ONU, junho foi o mês mais violento para os civis na Ucrânia desde o início da guerraReprodução / X

Publicado 15/07/2026 09:27

Ataques russos mataram seis pessoas e feriram vinte na localidade de Sumy, no norte da Ucrânia, e em Odessa, uma cidade portuária no sul do país, anunciaram as autoridades nesta quarta-feira (15).