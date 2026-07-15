Foi o quinto apagão nacional desde o início do ano e o décimo desde o fim de 2024AFP
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Falha deixou ilha sem eletricidade pela quinta vez no ano em meio à crise de combustível e infraestrutura
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