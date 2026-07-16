Incêndio começou por volta das 3h da madrugada - Reprodução / X

Incêndio começou por volta das 3h da madrugadaReprodução / X

Publicado 16/07/2026 09:50

Um incêndio em um orfanato nos arredores de Argel, capital da Argélia, deixou pelo menos 11 mortos, incluindo várias crianças, na madrugada desta quinta-feira (16). As causas ainda são desconhecidas.

As chamas atingiram a Fundação da Infância Assistida, no município de Mohammadia. Um jornalista da AFP viu manchas escuras de fumaça nas paredes brancas ao redor das janelas do edifício. Os bombeiros tiveram de usar uma serra mecânica para retirar uma grade metálica, informou uma testemunha."Por volta das 3h da madrugada, ouvimos a chegada dos bombeiros junto com os gritos das crianças. Ajudamos como pudemos mas, infelizmente, nos disseram que havia 11 mortos", declarou à reportagem Abdessalam Merrah, de 41 anos, que mora perto do orfanato. O balanço foi confirmado pela Defesa Civil.O presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, que está na Alemanha, apresentou suas condolências e lamentou a morte de "várias crianças" no incêndio, segundo a agência oficial APS.O primeiro-ministro, Sifi Ghrieb, visitou os feridos no hospital de queimados de Zeralda, na periferia de Argel, e depois no Mustapha Bacha, na capital, segundo a televisão estatal.O diretor do departamento de medicina legal do hospital Mustapha Bacha, Rachid Belhadj, declarou à televisão que alguns corpos estavam totalmente carbonizados e que será necessário realizar análises de DNA para poder identificá-los.O país enfrenta há vários dias uma onda de calor excepcional e, em uma semana, quase mil incêndios foram registrados.