Rubio culpou Lula pelo novo tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros - AFP

Rubio culpou Lula pelo novo tarifaço de 25% sobre produtos brasileirosAFP

Publicado 16/07/2026 10:47

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, culpou, nesta quinta-feira (16), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo novo tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros. Segundo Rubio, "o presidente Lula e seu governo não negociariam com os EUA de boa-fé".

Em publicação nas redes sociais, o secretário dos EUA também afirmou que Lula colocou "seu ego à frente do país".



"Hoje, o presidente Trump ordenou ao Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) a imposição de uma tarifa de 25% sobre a maioria das importações brasileiras. Que não haja dúvidas sobre o motivo: o presidente Lula e seu governo não negociaram com os EUA de boa-fé. Suas políticas econômicas são ruins para os americanos e para os brasileiros", escreveu.

"Durante o último ano, Lula priorizou seu próprio ego em detrimento de um acordo que beneficiasse o povo brasileiro, e essas tarifas são o preço a pagar por isso", finalizou.

Nesta quarta-feira (15), em resposta ao anúncio dos EUA sobre o tarifaço, o governo brasileiro divulgou uma nota classificando a medida como "lastimável" e responsabilizando a família Bolsonaro pelo agravamento da crise comercial. O texto também afirma que o Planalto adotará as medidas previstas na Lei da Reciprocidade, além de recorrer à Organização Mundial do Comércio (OMC).