EUA atingiram regiões próximas à capital iraniana pela primeira vez na nova escalada - Reprodução / X

EUA atingiram regiões próximas à capital iraniana pela primeira vez na nova escaladaReprodução / X

Publicado 16/07/2026 08:51

Os Estados Unidos intensificaram os ataques contra o Irã na madrugada desta quinta-feira, 16, ampliando a ofensiva para áreas mais ao norte do país e atingindo, pela primeira vez nesta nova escalada do conflito, regiões próximas à capital, Teerã. A ação foi seguida por uma retaliação iraniana com mísseis e drones contra países do Oriente Médio que abrigam forças americanas, elevando novamente o risco de um conflito regional de maiores proporções.



Iran-US war update summary last night



The US bombed an area dangerously close to a cancer hospital causing disruptions to chemotherapy treatments forcing 121 children to evacuate, in Ahvaz.



Iranian air defenses were activated in: Bander Abbas

Qeshm Island

Sirik

Bushehr… pic.twitter.com/9vKmZKjbPb — Arya Yadegaar (@AryJeayBackup) July 16, 2026

Segundo a imprensa estatal iraniana, os bombardeios americanos atingiram áreas nos arredores de Teerã e a província de Semnan, onde estão concentradas instalações ligadas à produção de mísseis balísticos e ao programa espacial iraniano. Também houve relatos de ataques nas províncias de Hamedan, Hormozgan, Khuzistão, Lorestão, Markazi e Sistão-Baluchistão.



Além da ofensiva aérea, militares americanos abriram fogo contra o petroleiro Belma, de bandeira de Curaçao, que seguia em direção à Ilha de Kharg, principal terminal de exportação de petróleo do Irã, no Golfo Pérsico. De acordo com as Forças Armadas dos Estados Unidos, a embarcação ignorou repetidos avisos para interromper a navegação e foi atingida por um míssil disparado por uma aeronave militar, que danificou sua chaminé e a incapacitou.



A nova onda de ataques ocorre dias após o fracasso do acordo provisório que buscava interromper os confrontos entre Washington e Teerã. Desde então, as duas potências voltaram a trocar ataques em diferentes pontos do Oriente Médio, enquanto o Irã renovou as ameaças de restringir o tráfego no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas marítimas para o transporte global de petróleo.



Autoridades iranianas afirmam que os bombardeios americanos já deixaram mais de 35 mortos e cerca de 300 feridos desde o início da nova fase do conflito.



Em resposta à ofensiva desta quinta-feira, o Irã lançou mísseis e drones contra alvos no Bahrein, na Jordânia e no Kuwait, países que hospedam bases militares americanas. Até o momento, não há confirmação de mortos ou feridos nesses ataques.



O porta-voz do Quartel-General Central Khatam al-Anbiya das Forças Armadas iranianas, coronel Ebrahim Zolfaghari, voltou a ameaçar uma escalada militar caso Washington amplie os bombardeios contra a infraestrutura do país.



"Toda a infraestrutura da região será destruída sob os golpes de aço das poderosas forças armadas da República Islâmica do Irã", afirmou Zolfaghari. O militar também reiterou que Teerã não aceitará qualquer interferência americana no Estreito de Ormuz. "Em hipótese alguma permitiremos que os Estados Unidos, como país estrangeiro e extrarregional, interfiram no Estreito de Ormuz. Esta é a linha vermelha intransponível do Irã", declarou



Na véspera, os Estados Unidos já haviam intensificado o ritmo das operações ao realizar ataques durante o dia, incluindo um bombardeio contra instalações militares na Ilha de Tunb, ponto estratégico no Estreito de Ormuz. Outro ataque teve como alvo um quartel da 388ª Brigada de Infantaria Mecanizada do Irã, na província de Sistão e Baluchistão. Segundo a televisão estatal iraniana, ao menos sete militares morreram e outros ficaram feridos após o lançamento de 13 mísseis.



Também nesta quinta-feira, o primeiro-ministro do Iraque, Ali al-Zaidi, condenou um ataque com drones contra a cidade de Erbil, na região autônoma do Curdistão iraquiano. O artefato foi interceptado pelas forças de segurança locais. O episódio ocorreu enquanto o premiê cumpria agenda nos Estados Unidos, onde afirmou que pretende avançar no desarmamento de grupos armados não estatais, incluindo milícias apoiadas pelo Irã.