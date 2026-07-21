Fabricante do Ozembic denuncia campanha publicitária que compara os medicamentos Zepbound e WegovyReprodução/ internet
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