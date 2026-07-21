Ataque aconteceu em rua próxima à entrada do sítio arqueológico da Acrópole de AtenasReprodução / X
Segundo a polícia grega, o crime aconteceu por volta das 8h05 no horário local (2h05 em Brasília). A mulher sofreu ferimentos leves na mão, enquanto o homem foi atingido na perna e teve lesões consideradas mais graves.
Os dois foram socorridos e encaminhados a um hospital. De acordo com a agência estatal grega ANA, policiais que chegaram rapidamente ao local fizeram um torniquete na perna da vítima para conter a hemorragia antes de sua remoção por ambulância.
Apesar da ocorrência, a Acrópole e o museu permaneceram abertos e seguiram funcionando normalmente.
Patrimônio Mundial da Unesco, a Acrópole abriga monumentos históricos como o Partenon, construído há cerca de 2.500 anos, e recebeu aproximadamente 4,6 milhões de visitantes em 2025.
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