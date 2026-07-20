Al-Hayya sobreviveu a uma tentativa de assassinato israelense em Doha no ano passadoAFP
Hamas elege Khalil al-Hayya como novo líder do movimento palestino
Principal negociador do grupo em conversas de cessar-fogo com Israel assume após morte de Yahya al-Sinwar
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Andy Burnham substitui Keir Starmer como primeiro-ministro britânico
Líder trabalhista promete recuperar a confiança da população e enfrentar a crise do custo de vida no país
Ataque com drones deixa 10 feridos e incêndio na região de Moscou
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Adolescente morre em celebrações pela Copa do Mundo na Espanha
Acidente ocorreu quando estrutura cedeu durante comemoração pelo título, deixando ainda vários feridos
Onda de mísseis russos deixa um morto na Ucrânia
Ataque ocorre um dia após Kiev lançar ofensiva de drones
Jennifer Finch, baixista da banda L7, morre aos 59 anos
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