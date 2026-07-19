Terremoto aconteceu em região andina do Peru Reprodução / Indeci
"O que temos até agora são cinco mortos e 21 feridos que já foram confirmados pelo Ministério da Saúde", disse o chefe do Indeci, general Luis Vásquez, à rádio Exitosa.
"O terremoto destruiu nosso lar. Aqui há muitas casas de adobe que desabaram", disse um morador de Chongos Bajo ao canal de televisão N.
Segundo Vásquez, a pouca profundidade do tremor, somada à presença de moradias construídas com adobe e quincha, contribuíram para os graves danos em diversas localidades.
"Temos 48 moradias destruídas e 300 desabrigados, que também foram atendidos pelo governo regional, que lhes levou barracas e cobertores", indicou o funcionário.
O Peru, com 34 milhões de habitantes, está localizado no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, que se estende ao longo da costa oeste americana e da costa leste asiática. Nessas regiões se registra a maior atividade sísmica do mundo.
Por ano, somente ocorrem pelo menos 400 terremotos de magnitude 4,0 no país, dos quais cerca de cem são perceptíveis pela população.
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