Terremoto aconteceu em região andina do Peru - Reprodução / Indeci

Terremoto aconteceu em região andina do Peru Reprodução / Indeci

Publicado 19/07/2026 11:29

Um terremoto de magnitude 5,1 registrado na noite deste sábado (18) em uma região andina do Peru deixou cinco pessoas mortas e 21 feridos, informou neste domingo (19) o Instituto Nacional de Defesa Civil (Indeci).



"O que temos até agora são cinco mortos e 21 feridos que já foram confirmados pelo Ministério da Saúde", disse o chefe do Indeci, general Luis Vásquez, à rádio Exitosa.

O tremor ocorreu às 21h24 locais (23h24 no horário de Brasília), a uma profundidade de 24 quilômetros, com epicentro no distrito de Chongos Bajo, 300 km a leste de Lima, na região de Junín, informou o Instituto Geofísico do Peru (IGP). Devido à distância do local, os relatórios preliminares não informavam sobre mortos.



"O terremoto destruiu nosso lar. Aqui há muitas casas de adobe que desabaram", disse um morador de Chongos Bajo ao canal de televisão N.



Segundo Vásquez, a pouca profundidade do tremor, somada à presença de moradias construídas com adobe e quincha, contribuíram para os graves danos em diversas localidades.



"Temos 48 moradias destruídas e 300 desabrigados, que também foram atendidos pelo governo regional, que lhes levou barracas e cobertores", indicou o funcionário.



O Peru, com 34 milhões de habitantes, está localizado no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, que se estende ao longo da costa oeste americana e da costa leste asiática. Nessas regiões se registra a maior atividade sísmica do mundo.



Por ano, somente ocorrem pelo menos 400 terremotos de magnitude 4,0 no país, dos quais cerca de cem são perceptíveis pela população.