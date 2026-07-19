Jennifer Finch se apresentou no Brasil em maio de 2025Reprodução / Instagram
"Estamos devastados por anunciar a morte de nossa parceira, irmã, filha e amiga Jennifer Precious Finch", diz o comunicado. A nota destaca a influência da baixista sobre a música e pede privacidade para familiares e amigos.
Poucos dias antes, o L7 havia informado que Finch fora diagnosticada com um tumor cerebral agressivo. A artista apresentou complicações de saúde depois que os tratamentos convencionais não tiveram o resultado esperado.
Uma campanha de financiamento coletivo foi criada para ajudar a custear o tratamento. A meta de arrecadação chegou a ser alcançada, mas a iniciativa continuou aberta para receber contribuições destinadas às etapas seguintes dos cuidados médicos.
Em maio de 2025, a musicista esteve no Brasil para uma série de apresentações do L7 com a banda Garbage. A turnê passou por São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.
Em uma publicação feita no Instagram após os shows, Finch celebrou a recepção do público brasileiro. "Há algo no Brasil que é diferente. Talvez seja o ar, talvez sejam as pessoas, talvez seja a forma como a plateia parece um único coração quando as luzes se apagam e o primeiro riff começa", escreveu.
A baixista afirmou ainda que os fãs brasileiros não apenas assistiam às apresentações, mas "viviam o show". Finch também mencionou como um dos momentos marcantes da passagem pelo País o encontro com jovens que vestiam camisetas do L7, embora ainda não fossem nascidas quando Bricks Are Heavy foi lançado.
"Brasil, obrigada. Obrigada por comparecerem, por gritarem conosco e por nos fazerem sentir tão vivas", escreveu. Ao final da publicação, acrescentou: "Brasil, vocês foram barulhentos, lindos e cheios de vida. Obrigada."
Jennifer Finch também participou da composição de One More Thing e Everglade. A segunda música foi escrita em parceria com Daniel Rey, produtor conhecido por trabalhos com os Ramones, e tornou-se uma das mais populares do repertório da banda.
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