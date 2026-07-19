Jennifer Finch se apresentou no Brasil em maio de 2025 - Reprodução / Instagram

Jennifer Finch se apresentou no Brasil em maio de 2025Reprodução / Instagram

Publicado 19/07/2026 12:06

Jennifer Finch, baixista da banda L7, morreu neste sábado (18) aos 59 anos. A informação foi divulgada no perfil oficial da artista no Instagram. A causa da morte não foi informada.



"Estamos devastados por anunciar a morte de nossa parceira, irmã, filha e amiga Jennifer Precious Finch", diz o comunicado. A nota destaca a influência da baixista sobre a música e pede privacidade para familiares e amigos.



Poucos dias antes, o L7 havia informado que Finch fora diagnosticada com um tumor cerebral agressivo. A artista apresentou complicações de saúde depois que os tratamentos convencionais não tiveram o resultado esperado.



Uma campanha de financiamento coletivo foi criada para ajudar a custear o tratamento. A meta de arrecadação chegou a ser alcançada, mas a iniciativa continuou aberta para receber contribuições destinadas às etapas seguintes dos cuidados médicos.

Finch se preparava para participar da turnê de despedida do L7. Ao lado de Donita Sparks, Suzi Gardner e Demetra Plakas, a baixista integrou a formação mais conhecida do grupo, um dos expoentes femininos do grunge e do rock alternativo dos anos 1990.



Em maio de 2025, a musicista esteve no Brasil para uma série de apresentações do L7 com a banda Garbage. A turnê passou por São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba.



Em uma publicação feita no Instagram após os shows, Finch celebrou a recepção do público brasileiro. "Há algo no Brasil que é diferente. Talvez seja o ar, talvez sejam as pessoas, talvez seja a forma como a plateia parece um único coração quando as luzes se apagam e o primeiro riff começa", escreveu.



A baixista afirmou ainda que os fãs brasileiros não apenas assistiam às apresentações, mas "viviam o show". Finch também mencionou como um dos momentos marcantes da passagem pelo País o encontro com jovens que vestiam camisetas do L7, embora ainda não fossem nascidas quando Bricks Are Heavy foi lançado.



"Brasil, obrigada. Obrigada por comparecerem, por gritarem conosco e por nos fazerem sentir tão vivas", escreveu. Ao final da publicação, acrescentou: "Brasil, vocês foram barulhentos, lindos e cheios de vida. Obrigada."

O L7 ganhou projeção internacional com Bricks Are Heavy, de 1992 Produzido por Butch Vig, o álbum reúne faixas como Pretend We’re Dead e Shitlist.



Jennifer Finch também participou da composição de One More Thing e Everglade. A segunda música foi escrita em parceria com Daniel Rey, produtor conhecido por trabalhos com os Ramones, e tornou-se uma das mais populares do repertório da banda.