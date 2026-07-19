Bombardeios israelenses atingiram um apartamento e um bairro de civis em GazaReprodução / Redes sociais
Os cinco membros da família morreram neste sábado (19) quando um apartamento foi atingido no noroeste da Cidade de Gaza, afirmou a Defesa Civil, que opera sob a autoridade do movimento islamista Hamas.
O hospital Al Chifa, em Gaza, confirmou ter recebido os cinco corpos.
Uma porta-voz do exército israelense indicou que foi lançado um ataque na Cidade de Gaza para "atingir um terrorista do Hamas" e que a força militar está avaliando os resultados da operação.
Outras três pessoas morreram em um ataque israelense contra um grupo de civis no bairro de Zeitun, na Cidade de Gaza, segundo a Defesa Civil, um balanço confirmado pelo hospital Al Chifa.
Horas depois, Basal anunciou a morte de uma mulher no mesmo bairro após "disparos de artilharia israelense" contra uma tenda onde estavam abrigadas pessoas deslocadas.
Fontes dos serviços de saúde informaram de outras duas pessoas mortas durante o dia em outros ataques israelenses no território.
Além disso, cinco soldados israelenses e um contratado que trabalhava para o Ministério da Defesa morreram no território palestino durante a trégua.
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