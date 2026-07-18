Mortes por terremotos na Venezuela chegam a 5.119Reprodução / Redes sociais
Mortes por terremotos na Venezuela chegam a 5.119, informam autoridades
Novo balanço oficial registrou 50 vítimas nas últimas 24 horas; milhares de pessoas seguem desabrigadas após a tragédia
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Declaração foi dada em entrevista ao The New York Times e repercutiu neste sábado (18)
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Informação foi divulgada pela agência oficial Mizan, ligada ao Poder Judiciário iraniano
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Ataques ucranianos deixam sete mortos na Rússia
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Segundo a procuradoria federal, crimonosos faziam parte de uma das organizações ilegais mais lucrativas do País
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