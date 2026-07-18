Mortes por terremotos na Venezuela chegam a 5.119 - Reprodução / Redes sociais

Mortes por terremotos na Venezuela chegam a 5.119Reprodução / Redes sociais

Publicado 18/07/2026 22:48

Caracas - O número de mortos em decorrência dos terremotos que atingiram o norte da Venezuela em 24 de junho subiu para 5.119, segundo balanço divulgado neste sábado (18) pelas autoridades do país. Nas últimas 24 horas, foram confirmadas mais 50 mortes.

Os dois tremores, de magnitudes 7,2 e 7,5, provocaram destruição principalmente em La Guaira, cidade litorânea localizada a cerca de 40 minutos de Caracas.

De acordo com o presidente do Parlamento venezuelano, Jorge Rodríguez, o número de feridos permanece em 16.740. As equipes de resgate continuam trabalhando na remoção de escombros em busca de vítimas nos prédios que desabaram.

Segundo dados oficiais, 190 edifícios ruíram completamente e outros 856 ficaram danificados. Máquinas pesadas seguem sendo utilizadas para retirar grandes blocos de concreto e metal que dificultam as buscas.

A tragédia também deixou milhares de pessoas sem moradia. O governo venezuelano informou que 17.907 moradores perderam suas casas, enquanto mais de 21.470 estão abrigados em 107 acampamentos provisórios montados após os terremotos.

As autoridades não divulgaram um número oficial de desaparecidos. Desde os primeiros dias após o desastre, no entanto, a Organização das Nações Unidas (ONU) estimou que cerca de 50 mil pessoas poderiam estar desaparecidas.