Ferry boat MV Barima foi fabricado em 1939Reprodução / Redes sociais
A embarcação virou na noite deste sábado (18) quando seguia de Georgetown para Port Kaituma, no interior do país. As operações de resgate começaram de madrugada, quando as autoridades receberam uma chamada de emergência.
"O número de resgatados é de 53", entre passageiros e membros da tripulação e, "como já é dia, esperamos que esse número aumente", disse à reportagem o primeiro-ministro, Mark Phillips.
"O ferry virou e estamos em uma operação de busca e resgate", afirmou Phillips, ressaltando que, assim que amanheceu, passaram a contar com recursos adicionais. "Essa busca não apenas foi ampliada, como também continua em andamento".
"Esperança"
Uma embarcação foi enviada à área da emergência para servir como hospital provisório para os resgatados, indicou. Em uma coletiva de imprensa ao amanhecer, ele disse que mantêm a "esperança de localizar os 116 passageiros e os 17 tripulantes".
Segundo o site Vesselfinder, o Barima foi construído em 1939 e, portanto, está há 87 anos em serviço. De acordo com Edghill, o navio estava equipado com 250 coletes salva-vidas, dois botes salva-vidas rígidos e seis botes salva-vidas infláveis.
Port Kaituma fica no interior, na região de Essequibo, e o barco navega pelo mar antes de entrar em um rio para chegar à localidade de destino.
O Essequibo, um território de 160.000 km² rico em petróleo, é administrado pela Guiana há mais de um século, mas está no centro de uma disputa com a Venezuela, já que ambos os países divergem sobre o traçado de sua fronteira comum.
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