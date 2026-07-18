Irã executa homem condenado por morte de agente durante protestos de 2022 - Atta Kenare/AFP

Irã executa homem condenado por morte de agente durante protestos de 2022Atta Kenare/AFP

Publicado 18/07/2026 15:34 | Atualizado 18/07/2026 15:35

Teerã - Um homem condenado pelo assassinato de um integrante das forças de segurança durante os protestos que tomaram o Irã entre 2022 e 2023 foi executado neste sábado (18). A informação foi divulgada pela agência oficial Mizan, ligada ao Poder Judiciário iraniano.

Segundo a publicação, Aref Khoshkar foi condenado pela morte de Salman Amir Ahmadi. A Justiça afirmou que a execução ocorreu após o encerramento de todas as etapas do processo e a confirmação da sentença pelo Supremo Tribunal do país.

De acordo com as autoridades iranianas, o crime aconteceu durante a onda de manifestações iniciada após a morte de Mahsa Amini, jovem curdo-iraniana que morreu sob custódia da polícia em 2022 depois de ser detida por supostamente descumprir as regras do código de vestimenta.

A vítima era integrante da Basij, força paramilitar ligada à Guarda Revolucionária, considerada o braço ideológico das Forças Armadas iranianas.

Ainda segundo a Justiça, Khoshkar foi considerado culpado por cumplicidade em homicídio premeditado e recebeu a pena de morte após o julgamento.

Nos últimos meses, o Irã intensificou o número de execuções. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), ao menos 40 homens foram executados no país em 2026 até meados de junho. Desses, 18 haviam sido condenados por envolvimento nas manifestações iniciadas após a morte de Mahsa Amini.

Organizações de direitos humanos, como a Anistia Internacional, afirmam que o Irã é o segundo país que mais aplica a pena de morte no mundo, atrás apenas da China.