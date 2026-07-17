Brenda Fricker interpretou a ’mulher dos pombos’ em ’Esqueceram de Mim 2’ - Divulgação

Brenda Fricker interpretou a ’mulher dos pombos’ em ’Esqueceram de Mim 2’Divulgação

Publicado 17/07/2026 13:53 | Atualizado 17/07/2026 14:19

Rio - Brenda Fricker morreu nesta sexta-feira (17), aos 81 anos. A vencedora do Oscar ganhou notoriedade ao integrar o elenco de "Esqueceram de Mim 2: Perdido em Nova York" (1992), dando vida a personagem que cria uma amizade com o protagonista vivido por Macaulay Culkin. A notícia foi confirmada pelo agente da artista, Phil Belfield, à BBC News.

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"Nunca veremos alguém como ela novamente, e o mundo é um lugar menor sem a sua presença. Foi uma honra conhecê-la, amá-la e trabalhar com ela. Ela sempre terá um lugar no meu coração e no coração de tantos fãs de cinema e televisão ao redor do mundo", disse ele.

Brenda Fricker foi a primeira artista irlandesa a ganhar um Oscar. Ela faturou a estatueta de Melhor Atriz Coadjuvante pelo trabalho no longa "Meu Pé Esquerdo" (1989), no qual interpretou a mãe do protagonista vivido por Daniel Day-Lewis. Já na sequência do clássico natalino, a atriz interpretou a "mulher dos pombos"

A artista fez parte do elenco da série britânica "Casualty" entre os anos de 1980 e 2010. Ela também participou dos filmes "Anjos em Campo" (1994), "Tempo de Matar" (1996), "Veronica Guerin" (2003) e "Um Amor Para Toda a Vida" (2007).