Brenda Fricker interpretou a ’mulher dos pombos’ em ’Esqueceram de Mim 2’Divulgação
Brenda Fricker, de 'Esqueceram de Mim 2', morre aos 81 anos
Informação foi divulgada pelo agente da atriz, Phil Belfield
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EUA incluem no Federal Register decisão que impõe tarifa de 25% ao Brasil
De acordo com documento, medida entra em vigor na quarta-feira, 22 de julho
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