Morte de Catherine O?Hara foi lamentada por Macaulay Culkin - Reprodução/Instagram

Morte de Catherine O?Hara foi lamentada por Macaulay CulkinReprodução/Instagram

Publicado 30/01/2026 17:52

Rio - Catherine O’Hara faleceu nesta sexta-feira, aos 71 anos. A morte da atriz, que fez parte do filme "Esqueceram de Mim" (1990), foi confirmada pelo agente da artista à revista norte-americana "Variety". A causa do óbito segue desconhecida.

fotogaleria

Nascida no Canadá, O'Hara iniciou na atuação em comédias improvisadas da The Second City em 1974. Nos cinemas, ela integrou o elenco de "Imagem Dupla" (1980), "Depois de Horas" (1985) e "A Difícil Arte de Amar" (1986), mas o papel de mãe do personagem de Macaulay Culkin no clássico de Natal que deu notoriedade para a estrela. A série "The Studio" (2025), Apple TV+, foi seu último trabalho.

Macaulay Culkin lamentou a morte da colega em uma publicação nas redes sociais. "Mamãe. Achei que tínhamos tempo. Eu queria mais. Queria sentar numa cadeira ao seu lado. Eu te ouvi, mas tinha tanta coisa mais para dizer. Eu te amo. Até mais."

Catherine O’Hara deixa o marido, o designer de produção Bo Welch, e dois filhos, Matthew e Luke.