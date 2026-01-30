Equipes de resgate buscam vítimas soterradas por um deslizamento de terra na IndonésiaAFP
Número de mortos por deslizamento de terra na Indonésia sobe para 44
Pelo menos 20 pessoas continuam desaparecidas
Número de mortos por deslizamento de terra na Indonésia sobe para 44
Pelo menos 20 pessoas continuam desaparecidas
Departamento de Justiça dos EUA publicará mais de 3 milhões de páginas do caso Epstein
Divulgações anteriores lançaram luz sobre os vínculos dele com altos executivos, celebridades, acadêmicos e políticos, incluindo Trump e o ex-presidente Bill Clinton
Juiz dos EUA descartou pena de morte para Luigi Mangione, acusado de matar executivo
Réu ainda responde a acusações que podem resultar em prisão perpétua
Jornalista que cobriu protestos em Minnesota é preso acusado de 'ataque coordenado'
Ex-apresentador da CNN foi detido após autoridades alegarem participação em ação organizada contra igreja
Inteligência artificial ajuda médicos a detectar câncer de mama em exames, mostra estudo
Texto foi publicado na revista 'The Lancet'
Kremlin diz que Trump pediu a Putin para deter ataques contra Kiev até domingo
Washington defende o fim da guerra de quase quatro anos entre Rússia e Ucrânia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.