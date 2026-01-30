Advogado de Lemon disse que ele foi preso durante uma noite em Los AngelesAFP
Jornalista que cobriu protestos em Minnesota é preso acusado de 'ataque coordenado'
Ex-apresentador da CNN foi detido após autoridades alegarem participação em ação organizada contra igreja
Inteligência artificial ajuda médicos a detectar câncer de mama em exames, mostra estudo
Texto foi publicado na revista 'The Lancet'
Kremlin diz que Trump pediu a Putin para deter ataques contra Kiev até domingo
Washington defende o fim da guerra de quase quatro anos entre Rússia e Ucrânia
Trump chama enfermeiro morto por agentes migratórios em Mineápolis de 'agitador'
Caso ocorre em meio a protestos en Minnesota
Lady Gaga critica ações do ICE durante show: 'Vidas estão sendo destruídas'
Cantora encerra série de cinco apresentações no Japão nesta sexta-feira (30)
Ladrões roubam R$ 14 milhões em rua movimentada de Tóquio
Dinheiro estava guardado dentro de malas
