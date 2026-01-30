Gaga está indicada ao Grammy Awards 2026, maior premiação da música dos EUA - Montagem com fotos de Reprodução / AFP

Gaga está indicada ao Grammy Awards 2026, maior premiação da música dos EUAMontagem com fotos de Reprodução / AFP

Publicado 30/01/2026 09:05

A cantora Lady Gaga criticou, nesta quarta-feira (29), ações recentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE) durante um show da turnê "The Mayhem Ball", em Tóquio, no Japão.

"Em alguns dias estarei de volta para casa, e meu coração está doendo ao pensar nas pessoas, nas crianças e nas famílias de toda a América que estão sendo seletivamente perseguidas pelo ICE… Quando uma comunidade inteira perde o senso de segurança e pertencimento, algo se quebra dentro de todos nós", declarou a cantora.

"Espero que todos vocês nos apoiem nesta noite. Não estamos nos Estados Unidos agora, mas estamos com vocês, e amamos vocês. Pessoas boas não deveriam ter que lutar tanto para viver com dignidade e respeito. Espero que nossos líderes estejam nos ouvindo."



Indicada ao Grammy Awards 2026, a maior premiação da música dos Estados Unidos, Gaga encerra a série de cinco apresentações no Japão nesta sexta-feira (30). A premiação acontecerá neste domingo (1º), em Los Angeles.

Confira o discurso completo de Lady Gaga

"Quero parar um momento para falar sobre algo extremamente importante para mim. Algo importante para pessoas em todo o mundo e especialmente nos Estados Unidos neste momento. Daqui a alguns dias, estarei voltando para casa, e meu coração está doendo ao pensar nas pessoas — as crianças, as famílias, em toda a América — que estão sendo impiedosamente perseguidas pelo ICE.



Estou pensando em toda a dor deles e em como suas vidas estão sendo destruídas bem diante dos nossos olhos. Também estou pensando em Minnesota e em todos que estão vivendo com tanto medo e buscando respostas sobre o que devemos fazer. Quando comunidades inteiras perdem seu senso de segurança e pertencimento, algo se quebra dentro de todos nós.



Espero que todos vocês estejam conosco esta noite. Sei que não estamos na América agora, mas estamos com nossa comunidade e amamos vocês. Gostaria de dedicar esta música a todos que estão sofrendo, a todos que se sentem sozinhos e desamparados, a todos que perderam um ente querido e estão passando por um momento difícil, um momento impossível, sem saber quando o fim chegará.



Precisamos voltar a um lugar de segurança, paz e responsabilidade. Pessoas boas não deveriam ter que lutar tanto e arriscar suas vidas por bem-estar e respeito. Espero que nossos líderes estejam ouvindo. Espero que estejam nos ouvindo enquanto pedimos que mudem rapidamente seu curso de ação e tenham misericórdia de todos em nosso país.



Em um momento em que não parece fácil ter esperança, é minha comunidade, meus amigos e minha família que me sustentam. Então, gostaria de cantar uma música que traga um pouco de esperança, para tentar nos dar um pouco esta noite."