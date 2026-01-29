Zelensky e PutinAFP
Ucrânia anuncia que Rússia entregou mil corpos de soldados
Moscou recebeu de Kiev 38
Menino de 5 anos detido por agentes migratórios nos EUA está 'deprimido e triste', diz congressista
Durante as operações, dois cidadãos norte-americanos morreram baleados por agentes do ICE nas últimas semanas
Vídeo: Queda de avião mata deputado e outras 14 pessoas na Colômbia
Ainda não há informações sobre as causas do acidente
La Niña se aproxima do fim e abre espaço para chegada do El Niño
Temperatura da superfície do mar chegou a atingir -0,8°C entre os dias 12 e 19 de novembro
Bessent diz que novo presidente do Fed deve ser anunciado na próxima semana
Trump pode divulgar o nome do substituto de Jerome Powell
Irã reafirma que terá resposta imediata em caso de agressão militar dos EUA
Ministro das Relações Exteriores disse que as forças armadas do regime dos aiatolás estão 'com o dedo no gatilho'
