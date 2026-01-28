Cresce a tensão entre Estados Unidos e IrãUnsplash
Irã reafirma que terá resposta imediata em caso de agressão militar dos EUA
Ministro das Relações Exteriores disse que as forças armadas do regime dos aiatolás estão 'com o dedo no gatilho'
Calor extremo pode afetar quase metade da população mundial até 2050, dizem cientistas
Países como o Brasil estarão entre os mais atingidos por um aumento 'drástico' na demanda por refrigeração
Vírus Nipah: Índia confirma dois casos, mas diz que situação está sob controle
Doença é transmitida de animais para humanos
Trump ameaça novo ataque ao Irã se não houver acordo nuclear
Presidente dos EUA diz que 'tempo está se esgotando' após Teerã descartar negociações
Amazon anuncia demissão de 16 mil funcionários
Comunicado foi enviado aos trabalhadores da empresa nesta quarta-feira (28)
Desabamento em mina de ouro deixa 13 trabalhadores mortos no Sudão
Outros seis ficaram feridos
