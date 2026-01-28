Cresce a tensão entre Estados Unidos e Irã - Unsplash

Cresce a tensão entre Estados Unidos e IrãUnsplash

Publicado 28/01/2026 16:11

Ali Shamkhani, assessor do Líder Supremo do Irã, o Aiatolá Ali Khamenei, afirmou nesta quarta-feira, 28, que a "resposta será imediata" caso os Estados Unidos lancem uma ação militar contra Teerã em qualquer nível, em publicação no X.

"Qualquer ação militar dos Estados Unidos, de qualquer origem e em qualquer nível, será considerada o início de uma guerra, e a resposta será imediata, abrangente e sem precedentes, dirigida ao agressor, ao coração de Tel-Aviv e a todos aqueles que o apoiam", disse, em referência também a Israel.

Shamkhani publicou a mensagem em três idiomas diferentes — persa, árabe e hebraico — e acrescentou que um "ataque limitado" pelos EUA seria apenas uma "ilusão".

De forma semelhante, o ministro das Relações Exteriores do país, Abbas Araqchi, declarou que forças armadas iranianas estão prontas, "com o dedo no gatilho", para responder a qualquer agressão, segundo a agência de notícias Mehr.

A Missão Permanente da República Islâmica na Organização das Nações Unidas (ONU) respondeu também as ameaças recentes do presidente dos EUA, Donald Trump: "O Irã está pronto para o diálogo baseado no respeito mútuo e em interesses comuns - MAS, SE PRESSIONADO, SE DEFENDERÁ E RESPONDERÁ COMO NUNCA ANTES!", escreveu a conta oficial da missão na rede X.

Em meio as tensões entre os dois países, a moeda iraniana, o rial, caiu para um recorde de baixa de 1,6 milhão por dólar, de acordo com comerciantes locais de câmbio entrevistados pela Associated Press. Problemas econômicos haviam desencadeado os protestos que desafiaram a teocracia do aiatolás e o cenário geral permanece pressionando a divisa local.