Desabamento aconteceu no sul do país devastado pela guerraReprodução/ arquivo/ AFP
Desabamento em mina de ouro deixa 13 trabalhadores mortos no Sudão
Outros seis ficaram feridos
La Niña se aproxima do fim e abre espaço para chegada do El Niño
Temperatura da superfície do mar chegou a atingir -0,8°C entre os dias 12 e 19 de novembro
Bessent diz que novo presidente do Fed deve ser anunciado na próxima semana
Trump pode divulgar o nome do substituto de Jerome Powell
Irã reafirma que terá resposta imediata em caso de agressão militar dos EUA
Ministro das Relações Exteriores disse que as forças armadas do regime dos aiatolás estão 'com o dedo no gatilho'
Calor extremo pode afetar quase metade da população mundial até 2050, dizem cientistas
Países como o Brasil estarão entre os mais atingidos por um aumento 'drástico' na demanda por refrigeração
Vírus Nipah: Índia confirma dois casos, mas diz que situação está sob controle
Doença é transmitida de animais para humanos
Trump ameaça novo ataque ao Irã se não houver acordo nuclear
Presidente dos EUA diz que 'tempo está se esgotando' após Teerã descartar negociações
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.