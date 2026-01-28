Trump eleva tom contra o Irã e fala em ataque 'muito pior'AFP
Trump ameaça novo ataque ao Irã se não houver acordo nuclear
Presidente dos EUA diz que 'tempo está se esgotando' após Teerã descartar negociações
Amazon anuncia demissão de 16 mil funcionários
Comunicado foi enviado aos trabalhadores da empresa nesta quarta-feira (28)
Desabamento em mina de ouro deixa 13 trabalhadores mortos no Sudão
Outros seis ficaram feridos
Rubio adverte presidente interina da Venezuela: 'Conhece muito bem o destino de Maduro'
Secretário de Estado norte-americano fará discurso no Congresso dos EUA
Trump acusa prefeito de Mineápolis de 'brincar com fogo'
Presidente dos EUA critica Jacob Frey por se recusar a aplicar leis federais de imigração
Ex-primeira-dama da Coreia do Sul é condenada à prisão por receber subornos
Kim Keon Hee já estava detida desde agosto
