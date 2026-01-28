Irã executa homem acusado de espionagem para Israel AFP
Irã executa homem acusado de espionagem para Israel
Entidades de direitos humanos alertam para o aumento desse tipo de condenação no país
Presidente interina da Venezuela diz que EUA iniciaram liberação de recursos bloqueados
Segundo Delcy Rodríguez, flexibilização permitirá investimentos prioritários no país
Homem é preso após atacar deputada imigrante com líquido desconhecido nos EUA; veja o vídeo
Ilhan Omar foi discursava em um auditório durante comício em Mineápolis
Colômbia considera novas tarifas contra Equador e rejeita taxa extra de transporte de petróleo
Ambos os países impuseram medidas mútuas desde a semana passada
Lula diz que viajará a Washington em março para encontro com Trump
Presidente falou em conversa "olho no olho" entre os dois chefes
Senado dos EUA convoca chefes das principais agências migratórias
Republicano Rand Paul disse que a audiência busca garantir que o orçamento destinado pelo Congresso aos órgãos seja usado de forma adequada
