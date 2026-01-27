Colômbia considera novas tarifas contra Equador e rejeita taxa extra de transporte de petróleoPixabay
Colômbia considera novas tarifas contra Equador e rejeita taxa extra de transporte de petróleo
Ambos os países impuseram medidas mútuas desde a semana passada
Lula diz que viajará a Washington em março para encontro com Trump
Presidente falou em conversa "olho no olho" entre os dois chefes
Senado dos EUA convoca chefes das principais agências migratórias
Republicano Rand Paul disse que a audiência busca garantir que o orçamento destinado pelo Congresso aos órgãos seja usado de forma adequada
'Temos plano B caso tarifas sejam bloqueadas na Suprema Corte', afirma Trump
Presidente dos EUA disse que os agricultores norte-americanos serão os maiores beneficiados com as sobretaxas
Estudo estima cerca de 2 milhões de baixas militares em guerra na Ucrânia
Rússia arca com a maioria das perdas
Bombardeios russos na Ucrânia matam ao menos 10 pessoas e atingem usinas energéticas
Entre os alvos estavam um jardim de infância, uma escola e um ginásio
