Colômbia considera novas tarifas contra Equador e rejeita taxa extra de transporte de petróleoPixabay

Publicado 27/01/2026 22:50 | Atualizado 27/01/2026 22:51

O governo colombiano advertiu nesta terça-feira, 27, que está estudando a imposição de tarifas a mais produtos equatorianos, em meio a crescentes tensões comerciais, ao mesmo tempo em que rejeitou a decisão do Equador de aumentar em 900% a tarifa de transporte de petróleo da Colômbia através do Sistema do Oleoduto Transequatoriano.

"Hoje estamos contemplando outro decreto que vai contemplar outro tipo de produtos provenientes do Equador, também a imposição de 30% de tarifas, de tal maneira que busquemos esse equilíbrio comercial", disse em uma coletiva de imprensa em Bogotá a ministra do Comércio, Diana Morales.

Ela indicou que a Colômbia está disposta a "gerar um diálogo construtivo" com o Equador para reverter as medidas e retornar a uma "relação histórica de irmandade".

Ambos os países impuseram medidas mútuas desde a semana passada, quando o presidente equatoriano, Daniel Noboa, criticou a Colômbia por sua falta de reciprocidade no cuidado das fronteiras binacionais - onde operam grupos criminosos ligados ao narcotráfico -, além de um déficit comercial de mais de US$ 850 milhões com o país vizinho.

O Equador aumentou em 30% as tarifas para produtos colombianos e a Colômbia respondeu com uma tarifa equivalente para dezenas de produtos equatorianos, o que gerou preocupação entre os empresários de ambos os países.