Is rael diz ter matado lideranças militares do HezbollahAFP
Israel afirma ter assassinado membros do Hezbollah após violação de cessar-fogo
Ação militar ocorreu no sul do Líbano
Israel afirma ter assassinado membros do Hezbollah após violação de cessar-fogo
Ação militar ocorreu no sul do Líbano
Especialistas da ONU denunciam 'grave violação' dos direitos humanos de menores nos EUA
Relatos indicam que crianças são detidas em celas sem janelas, privadas de atendimento médico e separadas dos pais ou tutores
Comissão da UE anuncia passos para ajudar Google no cumprimento de obrigações com leis digitais
De acordo com o texto, as ações formalizam o diálogo regulatório entre as partes
'Não estava agindo como um assassino', diz Trump sobre enfermeiro assassinado em Mineápolis
Presidente dos EUA afirnmou que vai aguardar o resultado das investigações, mas classificou o episódio como 'um incidente muito infeliz'
Violência em Minnesota 'trai nossos valores mais fundamentais', diz Joe Biden
Ex-presidente dos Estados Unidos criticou os métodos utilizados pelo ICE
Agentes migratórios começam a deixar Mineápolis
Ativista foi por a tiros enquanto filmava uma operação policial
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.