Is rael diz ter matado lideranças militares do Hezbollah - AFP

Is rael diz ter matado lideranças militares do HezbollahAFP

Publicado 27/01/2026 16:51

As Forças de Defesa de Israel (IDF) informaram nesta terça-feira, 27, que atacaram uma estrutura onde operavam terroristas do Hezbollah nas regiões de Tiro e Nabatieh, no sul do Líbano. Segundo o exército israelense, o local estava sendo restaurado após ataques anteriores por parte de Israel.

"A atividade realizada pelos terroristas para restaurar o local constitui uma violação dos entendimentos de cessar-fogo entre Israel e o Líbano", afirmou a IDF em mensagem no X.

De acordo com as Forças de Israel, o chefe de uma unidade de artilharia do Hezbollah, Ali Nour El-Din, também foi morto na ação. Ele teria promovido ataques terroristas contra o Estado de Israel e atuado para reabilitar a milícia libanesa, ainda segundo Tel Aviv.

Na noite de segunda, o Líbano apresentou uma reclamação à Organização das Nações Unidas (ONU) sobre repetidas violações israelenses do cessar-fogo de novembro de 2024, segundo a agência de notícias Al Jazeera. O pedido também incluía que o Conselho de Segurança pressionasse Israel a encerrar seus ataques e a se retirar completamente do país.