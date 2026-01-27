Comissão da UE anuncia passos para ajudar Google no cumprimento de obrigações com leis digitaisPixabay
'Não estava agindo como um assassino', diz Trump sobre enfermeiro assassinado em Mineápolis
Presidente dos EUA afirnmou que vai aguardar o resultado das investigações, mas classificou o episódio como 'um incidente muito infeliz'
Violência em Minnesota 'trai nossos valores mais fundamentais', diz Joe Biden
Ex-presidente dos Estados Unidos criticou os métodos utilizados pelo ICE
Agentes migratórios começam a deixar Mineápolis
Ativista foi por a tiros enquanto filmava uma operação policial
Austrália enfrenta onda de calor recorde, com temperaturas próximas a 50°C
Cidades do estado de Victoria registram máximas históricas e incêndios seguem fora de controle
Sobe para 30 o número de mortos em grande tempestade de inverno nos EUA
Mais de 500 mil residências estão sem eletricidade
