Biden disse que os EUA não são um país que mata pessoas na rua - AFP

Biden disse que os EUA não são um país que mata pessoas na ruaAFP

Publicado 27/01/2026 14:49

Washington - O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden condenou nesta terça-feira, 27, a violência de agentes federais que mataram a tiros dois ativistas durante protestos na cidade de Mineápolis contra a presença da polícia de imigração. "O que ocorreu em Mineápolis neste último mês trai nossos valores mais fundamentais como americanos. Não somos uma nação que mata a tiros seus cidadãos na rua", publicou nas redes sociais o ex-presidente democrata (2021-2025).

"A violência e o terror não têm lugar nos Estados Unidos da América, especialmente quando é o nosso próprio governo que aponta armas contra cidadãos americanos", disse democrata. "Ninguém pode destruir o que os Estados Unidos representam e em que acreditam, nem mesmo um presidente, se nós — toda a América — nos levantarmos e levantarmos a voz", acrescentou na mensagem.

A morte de Renee Good em 7 de janeiro e a de Alex Pretti no sábado, 24, provocaram indignação em Mineápolis, uma cidade santuário para imigrantes sem documentos. Agentes federais que realizam operações contra imigrantes em situação irregular são seguidos, filmados e às vezes hostilizados por ativistas, sem intervenção da polícia local.

O governador de Minnesota e o prefeito de Mineápolis, ambos democratas, manifestaram oposição total ao envio federal, inclusive perante a Justiça estadual.

O presidente Donald Trump fez do combate à imigração irregular um de seus pilares, o que é criticado pela oposição democrata, que considera excessivo o uso da força. Ele acusa Biden de ter permitido a entrada no país de milhões de imigrantes sem documentos durante seu mandato.

Segundo dados do Pew Center, um centro de estudos migratórios, entre 2021 e 2024 mais de um milhão de pessoas da América Latina entraram anualmente no país, de forma regular e irregular.