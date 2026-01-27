Coreia do Norte lançou pelo menos dois mísseis balísticos em direção ao Mar do Japão - AFP

Publicado 27/01/2026 08:20

A Coreia do Norte lançou pelo menos dois mísseis balísticos em direção ao Mar do Japão nesta terça-feira (27), informaram Tóquio e Seul, um dia após um funcionário do governo norte-americano ter elogiado a Coreia do Sul como um "aliado modelo".



Pyongyang aumentou consideravelmente os testes de mísseis nos últimos anos, com o objetivo, segundo analistas, de melhorar a precisão de suas capacidades de ataque, desafiar Washington e Seul, além de testar armas antes de exportá-las para sua principal aliada, a Rússia.



A Guarda Costeira japonesa, que cita o Ministério da Defesa, afirmou que detectou dois mísseis balísticos lançados em direção ao Mar do Japão.



A agência de notícias japonesa Jiji Press informou que os dois projéteis caíram fora da zona econômica exclusiva do país, segundo fontes do Ministério da Defesa.



O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul também confirmou ter detectado vários mísseis balísticos lançados pelo Norte em direção ao que Seul chama de Mar do Leste.



Este é o segundo teste de armamento do Norte em janeiro, após uma salva de mísseis lançada antes da visita do presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, à China para uma reunião de cúpula.



O teste acontece um dia após uma visita de alto nível a Seul do número três do Pentágono, Elbridge Colby, que elogiou a Coreia do Sul como um "aliado modelo".



Desde a Guerra da Coreia (1950-1953), Washington mantém 28.500 soldados na Coreia do Sul como medida de dissuasão contra o Norte, que possui armas nucleares.



Pyongyang denuncia com frequência os exercícios militares conjuntos entre Washington e Seul como ensaios para uma invasão.



No mês passado, o líder norte-coreano Kim Jong Un criticou duramente a iniciativa de Seul de desenvolver seus próprios submarinos nucleares com os Estados Unidos, que chamou de "ameaça" que "deve ser contra-atacada".

