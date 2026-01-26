Manifestantes tomaram as ruas de Mineápolis para protestar contra as operações do ICE na cidadeX (antigo Twitter)/Reprodução
Prefeito diz que alguns agentes federais começarão a deixar Mineápolis, nos EUA
Em conversa com Trump, foi decidido que será encerrado o aumento da fiscalização de imigração na cidade
Proibição das redes sociais para menores de 15 anos avança na França
Medida tenta acabar com bullying, vício e proteger a saúde mental de jovens e crianças
Irã adverte EUA por chegada de porta-aviões americano ao Oriente Médio
Teerã alerta que qualquer ataque será respondido de forma 'contundente'
Jovens da América Latina e Caribe discutem combate à fome
O encontro é parte da preparação para a 39ª Conferência Regional da FAO
Israel identifica corpo de último refém do Hamas e reabre parcialmente fronteira de Rafah
O anúncio encerra um processo que se estendeu por mais de um ano para localizar e devolver os 251 reféns capturados por militantes do grupo terrorista Hamas durante o ataque ao território israelense em outubro de 2023
Grande tempestade de inverno deixa ao menos 21 mortos nos EUA
Na região dos Grandes Lagos, no norte dos Estados Unidos, os moradores acordaram com temperaturas extremas, inferiores a -20 °C
