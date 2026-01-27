Tarifas americanas sobre a Coreia do Sul passaram de 15% para 25%, anunciadas pelo republicano na segunda-feiraAFP
As tarifas americanas sobre a Coreia do Sul passaram de 15% para 25%, anunciadas pelo republicano na segunda-feira.
“Dado que o Poder Legislativo da Coreia não promulgou nosso Acordo Histórico Comercial, o que é sua prerrogativa, por meio deste aumento as TARIFAS da Coreia do Sul sobre automóveis, produtos madeireiros, farmacêuticos e todas as demais TARIFAS recíprocas”, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social.
O governo sul-coreano celebrou uma reunião de emergência para formular uma resposta. O ministro do Comércio e Indústria, Kim Jung-kwan, que está no Canadá, participou de forma remota.
“Nosso governo pretende transmitir seu compromisso com a aplicação do acordo tarifário à parte americana, ao mesmo tempo em que responda de maneira tranquila e comedida”, afirmou Seul em um comunicado.
Segundo o gabinete do presidente da Coreia do Sul, o ministro do Comércio e Indústria viajará para Washington para se reunir com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, e discutir o assunto.
A aparente mudança de postura do presidente americano ocorre meses depois de Washington e Seul terem conseguido um acordo comercial e de segurança, após um período de negociações tensas.
Com base no acordo, Washington manteria tarifas de até 15% sobre produtos sul-coreanos, incluindo veículos, autopeças e produtos farmacêuticos.
Os termos do acordo reduziram as tarifas americanas sobre automóveis sul-coreanos a partir de um nível de 25%. Caso a ameaça mais recente de Trump seja aplicada, esse avanço seria revertido.
A indústria automobilística representa 27% das exportações da Coreia do Sul para os Estados Unidos, que recebe quase metade das exportações de automóveis do país asiático.
O governo sul-coreano afirmou em novembro que o acordo não planeja propostas legislativas para ser um memorando de entendimento, não um acordo legal vinculante.
Uma fonte de alto escalonamento do governo de Seul, questionada se o acordo foi enviado ao Parlamento, respondeu que a questão estava sendo comprovada, sem revelar detalhes.
Um retorno a tarifas mais elevadas colocaria as exportações sul-coreanas em posição menos vantajosa em relação a outras economias, como Japão e União Europeia, que firmaram acordos para tarifas americanas de 15%.
A administração Trump ainda não emitiu notificações formais para aplicar as mudanças.
A ameaça do presidente americano dirigida à Coreia do Sul é a mais recente contra parceiros comerciais estratégicos nos últimos dias.
Durante o fim da semana, Trump anunciou ao Canadá que, ao concluir um novo acordo comercial com a China, imporá tarifas de 100% sobre todos os produtos que cruzarem a fronteira.
No início de janeiro, Trump também ameaçou tarifas de importação para vários países europeus que se opuseram à sua intenção de assumir o controle da Groenlândia. Durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, ele retirou uma ameaça.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.