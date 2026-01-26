Claudia Sheinbaum, Presidente do MéxicoAFP
Presidente do México pede pessoalmente mais shows da banda de k-pop BTS
Como parte de sua turnê mundial de volta aos palcos, o BTS fará três shows na Cidade do México em maio
Venezuela afirma ter libertado 808 presos políticos
ONG questiona número e diz ter registro de apenas 383 solturas
Prefeito diz que alguns agentes federais começarão a deixar Mineápolis, nos EUA
Em conversa com Trump, foi decidido que será encerrado o aumento da fiscalização de imigração na cidade
Proibição das redes sociais para menores de 15 anos avança na França
Medida tenta acabar com bullying, vício e proteger a saúde mental de jovens e crianças
Irã adverte EUA por chegada de porta-aviões americano ao Oriente Médio
Teerã alerta que qualquer ataque será respondido de forma 'contundente'
Jovens da América Latina e Caribe discutem combate à fome
O encontro é parte da preparação para a 39ª Conferência Regional da FAO
Israel identifica corpo de último refém do Hamas e reabre parcialmente fronteira de Rafah
O anúncio encerra um processo que se estendeu por mais de um ano para localizar e devolver os 251 reféns capturados por militantes do grupo terrorista Hamas durante o ataque ao território israelense em outubro de 2023
