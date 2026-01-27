Episódio sucede outra onda de calor ocorrida no início do mês - AFP

Episódio sucede outra onda de calor ocorrida no início do mês AFP

Publicado 27/01/2026 12:18

Partes da Austrália enfrentam temperaturas recordes próximas de 50°C nesta terça-feira, 27, em meio a uma onda de calor prolongada que atinge o país.

As cidades rurais de Hopetoun e Walpeup, no estado de Victoria, registraram máximas preliminares de 48,9°C, que, se confirmadas ao longo da noite, superariam os recordes de 2009 - ano em que 173 pessoas morreram nos incêndios florestais do chamado Sábado Negro.

Na segunda-feira, 26, partes dos Estados de Nova Gales do Sul e Austrália do Sul também registraram temperaturas recordes, algumas superando os registros do verão de 2019.

Até o momento, não há relatos de vítimas nesta terça-feira, mas as autoridades de Victoria alertaram para cautela, já que três incêndios florestais permanecem fora de controle.

Melbourne, a maior cidade do Estado, também se aproximou de seu dia mais quente já registrado. O calor intenso ficou mais evidente no Melbourne Park, onde o público do torneio de tênis Australian Open diminuiu drasticamente, transformando a área em quase uma cidade fantasma.

Dentro do complexo, os organizadores adotaram protocolos para calor extremo, incluindo o fechamento dos tetos retráteis das principais arenas e o adiamento de partidas nas quadras externas Durante as quartas de final entre Aryna Sabalenka e Iva Jovic - a última partida disputada sob sol intenso - as jogadoras recorreram a bolsas de gelo na cabeça e ventiladores portáteis durante os intervalos.

A presença no evento, que vinha registrando recordes de público, caiu de 50 mil pessoas na sessão diurna de segunda-feira para 21 mil nesta terça-feira, enquanto os espectadores seguiram os avisos de saúde e permaneceram em casa.

As temperaturas devem começar a cair na quarta-feira, 28, embora a onda de calor deva continuar até o fim de semana. Este episódio sucede outra onda de calor ocorrida no início do mês, em meio a um dos verões mais quentes já registrados na Austrália.