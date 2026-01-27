Episódio sucede outra onda de calor ocorrida no início do mês AFP
Austrália enfrenta onda de calor recorde, com temperaturas próximas a 50°C
Cidades do estado de Victoria registram máximas históricas e incêndios seguem fora de controle
Austrália enfrenta onda de calor recorde, com temperaturas próximas a 50°C
Cidades do estado de Victoria registram máximas históricas e incêndios seguem fora de controle
Sobe para 30 o número de mortos em grande tempestade de inverno nos EUA
Mais de 500 mil residências estão sem eletricidade
Espanha prevê regularizar 500 mil imigrantes, maioria latino-americana
Plano aprovado pelo governo de Pedro Sánchez permitirá concessão de documentos a estrangeiros sem antecedentes criminais
Presença do ICE nos Jogos Olímpicos de Inverno gera polêmica na Itália
Agência dos EUA diz que dará apenas apoio técnico à segurança, mas líderes italianos criticam histórico de violações de direitos humanos
Coreia do Norte dispara mísseis balísticos na direção do Mar do Japão
Testes acontecem um dia após um funcionário do governo norte-americano ter elogiado o país como um 'aliado modelo'
Trump anuncia que aumentará tarifas para produtos da Coreia do Sul em 25%
Seul convoca reunião de emergência e avalia medidas após ameaça de retrocesso em acordo comercial bilateral
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.