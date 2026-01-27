Alex Pretti foi morto por agentes federais durante uma manifestação em Mineápolis no sábado - X (antigo Twitter)/Reprodução

Publicado 27/01/2026 16:04

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descartou nesta terça-feira, 27, demitir a secretária de Segurança Interna (DHS), Kristi Noem, em meio às críticas à atuação de agentes federais de imigração (ICE) em Mineápolis. "Não vou demiti-la", afirmou de forma direta. A declaração foi dada antes de o republicano embarcar no helicóptero Marine One, na saída da Casa Branca.

Trump comentou o caso do enfermeiro Alex Pretti, morto a tiros por um agente federal durante protestos contra operações migratórias na cidade. O presidente disse que pretende aguardar o resultado de uma "investigação honesta e honorável" antes de formar um juízo definitivo. Segundo ele, Pretti "não estava agindo como um assassino", contrariando declarações iniciais de autoridades federais após o episódio. Trump ressaltou, porém, que "ninguém pode entrar armado em um protesto" e classificou o ocorrido como "um incidente muito infeliz".

De acordo com o presidente, uma ampla apuração está em curso e ele acompanhará pessoalmente os desdobramentos. As declarações ocorrem enquanto agentes federais começam a deixar Minneapolis, após acordo com autoridades locais, e em meio à pressão política sobre a Operação Metro Surge, conduzida pelo DHS.

O presidente também afirmou que "há muitas coisas boas ainda para acontecer" na relação entre Rússia e Ucrânia, sem dar detalhes.

Trump seguiu viagem para o Estado de Iowa, onde deve discursar sobre redução do custo de vida (affordability), tema central da estratégia da Casa Branca às vésperas das eleições de meio de mandato.