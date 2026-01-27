Alex Pretti foi morto por agentes federais durante uma manifestação em Mineápolis no sábadoX (antigo Twitter)/Reprodução
'Não estava agindo como um assassino', diz Trump sobre enfermeiro assassinado em Mineápolis
Presidente dos EUA afirnmou que vai aguardar o resultado das investigações, mas classificou o episódio como 'um incidente muito infeliz'
'Não estava agindo como um assassino', diz Trump sobre enfermeiro assassinado em Mineápolis
Presidente dos EUA afirnmou que vai aguardar o resultado das investigações, mas classificou o episódio como 'um incidente muito infeliz'
Violência em Minnesota 'trai nossos valores mais fundamentais', diz Joe Biden
Ex-presidente dos Estados Unidos criticou os métodos utilizados pelo ICE
Agentes migratórios começam a deixar Mineápolis
Ativista foi por a tiros enquanto filmava uma operação policial
Austrália enfrenta onda de calor recorde, com temperaturas próximas a 50°C
Cidades do estado de Victoria registram máximas históricas e incêndios seguem fora de controle
Sobe para 30 o número de mortos em grande tempestade de inverno nos EUA
Mais de 500 mil residências estão sem eletricidade
Espanha prevê regularizar 500 mil imigrantes, maioria latino-americana
Plano aprovado pelo governo de Pedro Sánchez permitirá concessão de documentos a estrangeiros sem antecedentes criminais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.