ONU verificou cerca de 15 mil mortes de civis desde 2022, mas número total pode ser "consideravelmente maior"Handout / Serviço de emergência ucraniano / AFP
Estudo estima cerca de 2 milhões de baixas militares em guerra na Ucrânia
Rússia arca com a maioria das perdas
Bombardeios russos na Ucrânia matam ao menos 10 pessoas e atingem usinas energéticas
Entre os alvos estavam um jardim de infância, uma escola e um ginásio
Israel afirma ter assassinado membros do Hezbollah após violação de cessar-fogo
Ação militar ocorreu no sul do Líbano
Especialistas da ONU denunciam 'grave violação' dos direitos humanos de menores nos EUA
Relatos indicam que crianças são detidas em celas sem janelas, privadas de atendimento médico e separadas dos pais ou tutores
Comissão da UE anuncia passos para ajudar Google no cumprimento de obrigações com leis digitais
De acordo com o texto, as ações formalizam o diálogo regulatório entre as partes
'Não estava agindo como um assassino', diz Trump sobre enfermeiro assassinado em Mineápolis
Presidente dos EUA afirnmou que vai aguardar o resultado das investigações, mas classificou o episódio como 'um incidente muito infeliz'
